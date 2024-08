Pattinaggio artistico a rotelle i convocati dell’Italia per i World Skate Games tra certezze e ritorni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Manca sempre meno all’evento più atteso della stagione rotellistalica. Dall’8 al 22 settembre si alzerà infatti il sipario sui, il grande evento multisport che raggruppa in unico luogo, in questo caso l’Italia, tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla competizione internazionale. Le competizioni dicome sappiamo si svolgeranno dall’8 al 22 ottobre alla Fiera di Rimini, e l’Italia si farà trovare pronta con una squadra adeguata per compiere l’obiettivo più ambito: vincere il medagliere. Non ci sono particolari sorprese nelle convocazioni diramate dal Commissario Tecnico Fabio Hollan, il quale ha tenuto conto dei risultati dei Campionati Italiani di Ponte Di Legno per prendere le ultime decisioni.