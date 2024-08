Nuova Zelanda morti in un incidente 3 sciatori della nazionale sudcoreana in viaggio per i Winter Games

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un icidente stradale in, nei pressicittà rurale di Geraldine, è costato la vita a 3: fatale lo scontro frontale tra il furgone e un SUV. Secondo quanto riportato da New Zealand Herald, gli atleti, gli allenatori insieme ai membri dello staff erano diretti aidi Queenstown (in programma dal 23 agosto all’8 settembre) dopo una giornata di allenamenti nella Roundhill Ski Area a Tekapo. La conferma arriva anche da Shim Hye-min, funzionario del Comitato olimpico e sportivoCorea del Sud. Secondo quanto confermato dal sergente di polizia Warwick Worth, un altro componentesquadra e il conducente del SUV sono stati trasportati in elicottero e ricoverati all’ospedale di Chistchurch in gravi condizioni.