Milan la storia di Paulo Fonseca parla chiaro | la partenza non è il suo forte ma…

(Di giovedì 22 agosto 2024), ladie ci insegna che le squadre del tecnico portoghese partono sempre un po’ a rilento! La prima uscita in campionato del nuovotargatonon è andata nella direzione sperata dai tifosi. Tutto nella norma però. Sì, perché a differenza di Stefano Pioli, il tecnico portoghese non ha mai avuto un grande feeling con le partenze. Se l’allenatore emiliano iniziava la Serie A con il botto e con un filone di vittorie, lae i numeri dell’ex Lille ci dicono ben altro. A Roma, infatti, ne sanno qualcosa. Durante l’avventura giallorossa,aveva iniziato il campionato – in tutte e due le stagioni – con un pareggio (proprio come successo con ilnella gara contro il Torino).