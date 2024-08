Maxifurto di rame in una ditta di lavorazione metalli dell’Aretino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 22 agosto 2024) CHIUSI DELLA VERNA –dida 60mila euro in provincia di Arezzo. I Carabinieri sono intervenuti nella frazione di Corsalone nel comune di Chiusi della Verna, dove un gruppo di soggetti aveva portato a termine un furto in un’azienda dididella zona asportando un notevole quantitativo di, ancora da quantificare compiutamente. Dopo le indagini avviate dopo il colpo dai Carabinieri della compagnia di Bibbiena, è stata recuperata gran parte della refurtiva, ovvero sei bobine del prezioso metallo dal valore commerciale di circa 60mia euro. Il materiale sottratto è stato ritrovato occultato all’interno di un campo agricolo. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del reato.