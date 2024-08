Maccagno 89enne va a cercare funghi ma alla sera non rientra | ricerche senza esito con cani e droni per tutta la notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Varese), 22 agosto 2024 – È uscita nel pomeriggio per andare anei boschi attorno a, ma arrivata lai famigliari non l’hanno vistare e alle otto circa hanno chiamato i soccorsi. Ledi una donna di 89 anni disono proseguite perlata di ieri fino ae sono riprese questa mattina, ma dell'anziana – uscitacellulare – si sono per il momento perse le tracce, e più passano le ore più tra i parenti della donna e i soccorritori cala l’ombra del pessimismo e cresce l’apprensione. La donna ha fatto perdere le sue tracce in località Forcora, ed è da qui che squadre dei vigili del fuoco supportate dal Corpo nazionale del soccorso alpino, dProtezione civile e dai carabinieri la stanno cercandososta.