La sfida Grillo-Conte per il logo Il garante | idea di un partito con Casaleggio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il M5s è tornato nella bufera, il botta e risposta tra Beppee Giuseppeha fatto esplodere un problema che da troppo tempo si teneva nascosto: la rottura tra i due è totale e ora c'è addirittura il rischio che lasa finisca in tribunale. Questo è uno scenario possibile. Il motivo? È tutto di potere (e di sopravvivenza). Perché, - riporta Il Corriere della Sera - dopo essere finita sotto al 10% alle Europee di giugno, la creatura di Beppeè stata posta davanti a una svolta storica dal leader Giuseppe: via immediato alle assemblee con la partecipazione della base, per provare a rilanciare ilattraverso l’ascolto dei militanti. Il che potrebbe portare allo sblocco del terzo mandato elettivo e, addirittura, al cambio di nome.