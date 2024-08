La madre di Saman Abbas sta rientrando in Italia dal Pakistan | sconterà l’ergastolo è l’esecutrice materiale del delitto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arriverà tra poche ore all’aeroporto di Roma Fiumicino Nazia Shaheen, ladella giovane di origine. La donna deve scontare una condanna al, così come il marito Shabbar. Mentre lo zio della giovane, Danish Hasnain, è stato condannato a 14 anni. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, della morte di, 18enne di Novellara, assassinata nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. Le condanne in primo grado sono state inflitte il 19 dicembre 2023 dalla Corte d’Assiste del Tribunale di Reggio Emilia.e Nazia Shaheen (ANSA FOTO) – cityrumors.itLa donna verrà presa in consegna dalla polizia penitenziaria e portata presso la casa circondariale di Roma. Verrà poi trasferita presso un carcere emiliano a disposizione dell’autorità giudiziaria.