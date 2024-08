Il gran rifiuto di Dybala | resta alla Roma schiaffo ai petroldollari

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

22 agosto 2024 – Clamorosa marcia indietro di Paulo: l'argentino dice no all'Al Qadsiah Colpo di scena sul futuro di Paulo. La Joya, che sembrava ormai ad un passo dall'Al Qadsiah, ha clamorosamente rifiutato l'offerta milionaria degli arabi. Pochi minut fa, la Joya ha comunicato la sua decisione. Poi, con un breve video postato sui social, l'attaccante ha voluto ringraziare i tifosi giallorossi: "Grazie. Ci vediamo domenica". Un colpo di scena in una notte di fine estate.