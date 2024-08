Fava Inps | Giovani e donne al centro campagna su consapevolezza previdenziale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Rimini, 22 ago. (Adnkronos/Labitalia) – “Uno degli obiettivi dei prossimi anni per l’sarà quello di comunicare e raggiungere le nuove generazioni, informando e creando maggiorerispetto al futuroe all?obiettivo di costruire un ‘salvadanaio’. Allargare la base contributiva è fondamentale per la sostenibilità del sistema?. Lo ha affermato il presidente dell?, Gabriele, al Meeting di Rimini dove l?Istituto ha presentato i contenuti del ‘Progetto’ che partirà ad ottobre con l?obiettivo di avvicinare la platea deinella fascia d?età 18-34 anni al mondo della previdenza. Questo progetto si articolerà in diverse azioni integrate rivolte ai ragazzi dei vari gradi di istruzione fino ad arrivare agli studenti universitari, ailavoratori, ai precari, ai Neet e anche a coloro che lavorano in modo non regolare.