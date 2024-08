F1 GP Olanda Russell | Ci vuole entusiasmo Antonelli predestinato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) George, pilota numero 63 della Mercedes, è intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti, alla vigilia del weekend di Zandvoort per il Gran Premio d’: “Al momento solo Norris può battere Verstappen, ma noi continueremo a gareggiare conperché con ancora tante gare da qui alla fine le opportunità possono arrivare per tutti”. “In tanti guardano al campionato, lottiamo per questo e non è un segreto. Dobbiamo continuare a migliorare la macchina, lavorando sodo anche nell’ottica del cambio regolamento che ci sarà tra due anni. La McLaren sembra una macchina molto costante su ogni pista, mentre il rendimento altalenante della Red Bull è stato una sorpresa un po’ per tutti. Noi dobbiamo sfruttare questa situazione, gareggiando conin modo da lottare per vincere altre gare quest’anno”, prosegue il britannico.