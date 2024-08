Dybala in Arabia? No Il giocatore su Instagram | Grazie Roma Ci vediamo domenica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sembrava tutto fatto e sembra che i biglietti aerei fossero stati comprati e invece come diceva un grande allenatore la partita finisce quando l’arbitro fischia. E questo vale anche per i giocatori, la cessione avviene quando lui parte. E Paulo la Joya– dato in partenza per vestire la maglia dell’Al-Qadsiah – a sorpresa fa sapere che resta giallorosso. “. Ci” scrive sul suo proprio profiloil calciatore mandando un messaggio alla tifoseria e dando loro appuntamento per la sfida casalinga all’Olimpico contro l’Empoli, valida per la seconda giornata di campionato, la prima stagionale in casa. Il messaggio è corredato da un cuore rosso.