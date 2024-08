Corsi post diploma iscrizioni al via Mondo del lavoro nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un’alternativa all’università che permette di specializzarsi nei settori più innovativi, dal cloud all’intelligenza artificiale. La Fondazione Its Incom Academy di Busto Arsizio presenta le sue proe in occasione di un open day virtuale in programma per il prossimo 5 settembre. L’Its (istituto tecnico superiore) offre una serie di performatividedicati al digitale in grado di offrire agli studenti le competenze teoriche e pratiche per diventare "professionisti del tech" ed entrare direttamente neldel. Tra le proe figuranoaltamente specializzanti in ambiti come il cloud development, l’analisi dei dati, la realtà aumentata e virtuale e l’intelligenza artificiale, la robotica e altro ancora. L’offerta formativa, che conta su docenti e tutor qualificati, spazia tra le professioni più ricercate dalle aziende in questo momento storico.