Come gli studenti fuggono dal caro stanze

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Se a Roma e a Milano una stanza può arrivare a costare fino a 700 euro, gli universitari non mollano. La recente ricerca condotta da Immobiliare.it, sul prezzo degli alloggi per glifuori sede ha mostrato una crescita dei prezzi per le mete universitarie d'eccellenza, ma se i dati vengono incrociati con quelli diffusi qualche mese fa dal Censis la fotografia cambia. Perché nonostante la crescita dei prezzi, e una ripresa delle lezioni in presenza dopo la pausa della pandemia, le immatricolazioni crescono. Questo perché il flusso deglicambia e sceglie atenei minori, più vicini a casa. Vediamo così un boom di nuovi iscritti negli atenei del sud e delle isole (+4,2%) e a seguire in quelli del Nord-Est (+1,2%). Sono diminuite, invece, in quelli del Centro (-3,6%) e del Nord-Ovest (-2,5%).