Allevamenti sotto attacco Peste suina un altro caso Il virus a Sant’Alessio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laafricana è entrata in unallevamento che ospita 3.000 suini e sono già iniziati gli abbattimenti da parte del servizio veterinario. Dal 1° gennaio 2022 a ieri sono 16 i focolai in provincia di Pavia, 12.922 i casi e 61.587 gli animali coinvolti. "Ormai è crollata la diga e la psa si sta diffondendo velocemente – ha detto la capogruppo del Pd in Consiglio comunale MIlena D’Imperio –, come succede sempre quando non si bloccano le infezioni virali. Le responsabilità di Regione Lombardia sono gravissime. Nessuna misura sanitaria seria, nessuna informazione ai cittadini, nessuna tutela nei confronti di allevatori al collasso". Ma l’assessore all’agricoltura di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi non ci sta: "Abbiamo importato laafricana dal resto d’Europa e in particolare dai Paesi dell’Est. Laddove si insedia, purtroppo rimane per anni.