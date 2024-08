Zoë Kravitz e Channing Tatum sono Pro degli occhiali da sole hot couple

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In questo momento Zoëstanno compiendo uno dei riti sacri delle coppie di Hollywood: un press tour insieme. I due stanno promuovendo il film Blink Twice — il debutto alla regia di, in cuirecita — e questo comporta tanti red carpet condivisi. Che direzione hanno scelto di prendere? Alto contrasto à la Justin e Hailey Bieber? Tagli fuori misura Bottega come Rihanna e A$AP? Ognuno per sé in stile Zendaya e Tom Holland? Sorpresa: nessuna di queste.hanno imboccato la strada della semplicità; tanto nero, tanto The Row, tanto Saint Laurent, e un tocco di Versace se si sentono nasty. Per la premiere a Londra, hanno scelto entrambi i classici.ha indossato una canottiera in seta con pizzo sotto un un completo pencil skirt con slingback nere, tutto Saint Laurent, mentreha sfoggiato un completo monopetto di The Row.