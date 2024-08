Sinner il tossicologo del caso Halep | Sinner? Scandaloso Gli hanno tolto i punti per pulirsi la coscienza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La positività dial clostebol ad aprile sta suscitando non poche polemiche. Il tennista è stato dichiarato innocente dall’Itia, ma molti colleghi tennisti non l’presa bene econtestato la disparità di trattamente tra questo e altri casi. Le Parisien ha intervistato il professor Jean-Claude Alvarez, direttore del laboratorio di tossicologia dell’ospedale universitario di Garches, che ha dimostrato che la contaminazione da roxadustat di Simonaè stata involontaria. Qual è stata la sua reazione alla notizia che Jannikera risultato positivo al test e non era stato sospeso? «Me l’ha detto Simona. Potete immaginare in che stato si trovi. Non capisce e credo che gli atleti prima o poi debbano ribellarsi. Perché ce la prendiamo con alcuni e lasciamo gli altri a cavarsela da soli? La vicenda di Simonaè la stessa cosa.