Sempre gli stessi Lucia Mascino lo sfogo che imbarazzerà la casta rossa del cinema italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Teatro,e televisione devono allearsi in nome del talento degli attori. Per aprire un mondo che, in Italia, è ancora troppo chiuso. «In Francia abbiamo assistito al successo di Anatomia di una caduta, un film nel quale la regista Triet ha voluto una precisa attrice Sandra Huller, lontana dallo starsystem. In Italia questo non sarebbe stato possibile. Lavoranoi soliti nomi noti che tra l'altro vengono spremuti e perdono la fame, mentre agli altri non vengono date possibilità».