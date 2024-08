Rebecca De Mornay vuota il sacco dopo relazione intensa con Tom Cruise – eccola oggi

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’interpretazione diDein Risky Business – Fuori i vecchi i figli ballano l’ha resa una stella nascente di Hollywood. Il talento dell’attrice era innegabile e il suo futuro sembrava luminoso. Tuttavia, mentre il suo co-protagonista Tomè salito alle stelle della superstar mondiale, il percorso della Deha preso una piega diversa, che pochi avrebbero potuto prevedere. Non molto tempo fa, mi sono imbattuto in una foto in bianco e nero di una bellissima giovane donna accanto a Tom. Il suo look era la quintessenza degli anni 80? e il suo sguardo mi ha immediatamente affascinato. All’inizio ho pensato che si trattasse di Heather Locklear, ma ho capito subito che non era lei. Invece, ho imparato presto il suo nome:De. Un’infanzia stranaDeè nata nel 1959 a Santa Rosa, in California.