Prende a pugni un 66enne e lo manda all’ospedale | denunciato nel sud pontino dopo tre mesi di indagini

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Formia: Deferito un Uomo per Lesioni Personali Gravissime Il 17 agosto 2024, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) – Sezione Operativa di Formia (LT) hanno deferito in stato di libertà un cittadino campano, nato nel 1978 e residente da anni a Formia, con l’accusa di lesioni personali gravissime. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato individuato come responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 3 maggio. L’Aggravante e le Conseguenze per la Vittima La vittima, un cittadino formiano nato nel 1968, è stata colpita al volto con un pugno durante l’aggressione, riportando ferite così gravi da richiedere il ricovero d’urgenza presso l’ospedale di Formia. Le condizioni della vittima sono state tali da richiedere una degenza ospedaliera di circa due