Premio al video degli studenti del liceo Volta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Elementi al limite” realizzato dalla classe 4°D delscientifico Alessandrodi Milano è uno dei trevincitori (tra i 35 in gara) del concorso “Materia Viva, a scuola di Raee”, l’iniziativa gratuita e aperta a tutti gli istituti secondari di primo e secondo grado italiani nata per sensibilizzare ragazzi e ragazze sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I giovani creativi sono stati premiati lo scorso 26 luglio al Giffoni Film Festival dalla giuria composta dal consorzio Erion Weee e Giffoni Innovation Hub, che ha deciso di assegnare il riconoscimento a “Elementi al limite” "per aver saputo esprimere il ruolo cruciale delle materie prime e per aver ribadito che i Raee sono da considerarsi risorse e non solo rifiuti".