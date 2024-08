Pd | l' alternativa al centro della Festa dell' Unità Renzi non c' è Calenda sì

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago (Adnkronos) - 'Costruire l'' è il titolonazionalein programma dal 23 agosto all'8 settembre all'Iren green park di Reggio Emilia. "Una forza di opposizione come il Pd non può che avere l'ambizione di costruire l'per dare un nuovo governo al Paese", ha spiegato il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi presentando l'evento con Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd; Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd; Roberta Mori, portavoce nazionaleConferenza donne democratiche. Una "ad alta intensità politica", chiusa come tradizione dall'interventosegretaria Elly Schlein. Complessivamente previsti oltre 30 dibattiti, 10-15 presentazioni di libri, più di un centinaio gli ospiti che si alterneranno sul palco.