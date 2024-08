Multa per poca igiene in chalet e ristoranti | l’ispezione dei Nas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Macerata, 21 agosto 2024 – Sporcizia e scarse condizioni igienico-sanitarie, controlli e sanzioni in un bar di Cingoli e in uno stabilimento balneare sul lungomare di Civitanova. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri del Nas di Ancona lo scorso fine settimana, nell’ambito della campagna "Estate tranquilla", promossa dal Comando Carabinieri Tutela della Salute di Roma. Le verifiche, andate avanti nel weekend e coordinate dal capitano Alfredo Russo, hanno riguardato una serie di attività, dalla costa all’entroterra, e non solo nel maceratese, dove sono state effettuate multe sempre per scarse condizioni igienico-sanitarie. I militari hanno controllato un bar di Cingoli, dove hanno accertato scarse condizioni igienico-sanitarie sia nel locale che nelle attrezzature. È scattata nei confronti del proprietario unadi mille euro.