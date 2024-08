Marconi replica a Brogi Noc sul carcere | Da sempre attenti e vigili a questa realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) FOLLONICA I paletti delimitatori spuntano nell’area ex depuratore/parco fluviale per dare vita al nuovo parcheggio e il Movimento 5 Stelle, attraverso Ubaldo Giardelli, chiede spiegazioni alla nuova amministrazione: "La giunta prima di fare un danno irreparabile, come è il taglio di decine di alberi nel suddetto parco e nell’area ex depuratore, si confrontasse con chi a portato oltre mille cittadini, noi del M5s tra questi, a firmare la petizione per un ripensamento di come potrebbe essere strutturata quell’area dopo essere bonificata". "La necessità è ancor più urgente, visto l’aggravarsi della crisi climatica globale, con ogni mese che fa il record di caldo rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti", aggiunge.