L’arancinu come non l’avete mai mangiato a Milano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un modo nuovo di raccontare ai milanesi i sapori della Sicilia, elegante ma legato alla tradizione, raffinato ma legato al territorio: è quello di Mario Valveri, proprietario e anima del ristorante L’Amùri di. La sua è una famiglia di ristoratori da 113 anni, quattro generazioni che si sono susseguite, a partire da un piccolo chiosco a Messina, per arrivare alla gestione di diverse attività, dalle pasticcerie alle gelaterie ai ristoranti. «Portare la cucina siciliana aper me era un sogno, e l’ho realizzato a cinquant’anni. A Messina le nostre attività continuano, ma qui aho trovato modo di realizzare un’ambizione, di mettermi in gioco di nuovo» dice Valveri. «Il nostro chef è venuto con noi da Messina, è cresciuto con noi: il nostro è un ristorante siciliano tradizionale, ma con significative innovazioni tecniche.