La Promessa anticipazioni spagnole | Jimena muore tra le braccia della madre

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Finale amaro pernelle prossime puntate La. Leche arrivano dalla Spagna rivelano infatti che la giovane donna verrà presto incastrata per le sue bugie sulla finta gravidanza e deciderà di togliersi la vita.Lanei guai Il dottor Abel deciderà di raccontare tutta la verità sulla finta gravidanza di, e per la giovane saranno guai. Il medico amico di Manuel non se la sentirà di continuare a ingannare il marchesino, e finirà per rivelargli che la moglie lo avrà sempre ingannato, visto che non è mai stata in dolce attesa. La spiazzante confessione di Abel spingerà Manuel ad affrontare, e pretendere che lei gli riveli la verità. La giovane donna a quel punto non potrà fare altro che ammettere di aver sempre ingannato tutti.