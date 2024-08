Jay-Z si è regalato un orologio da oltre 300 mila euro ispirato alla Bugatti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A chi può rivolgersi un collezionista di orologi del livello di Jay-Z - che ha accesso a quasi tutti gli orologi del settore, dai modelli canonici, ai pezzi più speciali e unici, fino a quelli praticamente introvabili - se desidera qualcosa di veramente nuovo? La risposta giusta e ovvia è una sola: Jacob & Co.! Fondata da Jacob Arabo a New York nel 1986, questa realtà è subito diventata la preferita in ambito hip-hop, tanto che Notorious B.I.G. decise a suo tempo di ribattezzare il fondatore “Jacob The Jeweler”. Grazie alle sue creazioni, impreziosite da un gran numero di di diamanti, questo imprenditore della Grande Mela ha praticamente inventato i cosiddetti iced watch che oggi si vedono dappertutto. Va detto, gli orologi prodotti da Jacob & Co. non sono diventati celebri e seguitissimi solo per le pietre preziose che li caratterizzano.