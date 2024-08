Ius soli quando Berlusconi da Fazio e non solo disse | Non basta essere andati a scuola da noi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La memoria digitale non perde colpi: così, complici meccanismi informatici, virtuosismi internetici e “presti-digitatori” solerti mettono mano alla tastiera, nelle stesse ore in cui, dopo l’apertura di Antonio Tajani sul tema dello Ius Scholae – con Bonelli subito all’arrembaggio in cerca di un’intesa – rispunta ilcon Silvioche, ospite di Fabioa Che tempo che fa, in una puntata del 2017, rispondeva alla domanda del conduttore sulla sua posizione riguardo la legge sulla cittadinanza agli stranieri nati in Italia, ribadendo il proprio no allo Ius. E argomentando con diversi motivi. Intanto, «perché i trafficanti di uomini avrebbero un argomento per dire che in Italia è più facile conquistare la cittadinanza». E poi perché «alcuni di loro odiano i cristiani, gli ebrei, lo Stato italiano».