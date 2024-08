Istruttore amministrativo in Comune Diciannove posti messi a concorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono 19 in totale ia tempo indeterminato e pieno a disposizione (9 dei quali riservati a particolari categorie) per ilpubblico per esami per il profilo professionale di. La selezione, per cui sono attese centinaia di domande, è indetta dai Comuni di Sesto Fiorentino (capofila), Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci e Signa e alla fine i candidati che risulteranno vincitori saranno inseriti all’interno dei diversi Comuni: in particolare ottosaranno per ildi Sesto (due dei quali riservati alla categoria disabili), due per Calenzano e Camp, tre per Lastra a Signa e quattro per Scandicci. La domanda di ammissione aldeve essere redatta e inviata esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.