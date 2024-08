Ilaria Salis ha un solo pregio mostra il vero volto della sinistra L' europarlamentare in grossi guai | perché rischia grosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)"ha un: è laeterna cheile non indossa più maschere". Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro. "Chi si assomiglia si piglia. Mattia Tombolini - prosegue -, collegapoco onorevole, si distingue per post quali 'Brucia st***za!' in relazione a un fantoccio rappresentante Giorgia Meloni e altri in cui si inneggia a bande armate che bastonano poliziotti. Inutile chiedere a, data la perfetta sintonia di pensiero, la revoca dell'incarico del collaboratore. Per trasparenza potrebbe però chiarire agli italiani se la scelta sia caduta su Mattia Tombolini più per il "brucia st***za" indirizzato a Giorgia Meloni o per l'incitazione a bastonare i poliziotti, che è l'evoluzione 4.0 delle sue bravate all'estero".