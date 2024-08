Graziani | Lautaro Martinez è un giocatore da Real Madrid Nessun dubbio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è stato uno dei protagonisti del calcio internazionale nella stagione appena conclusasi, con un ruolo di spicco recitato in Serie A e in Copa America. Ciccione ha esaltato le qualità, ritenendolo all’altezza del top club mondiale. LA PRESTAZIONE –ha convinto anche gli ultimi scettici del suo valore. Il rendimento mostrato nell’ultima stagione, durante la quale ha conquistato la Serie A, la Supercoppa italiana e la Copa America da assoluto protagonista, ne ha certificato lo status di top a livello mondiale. In tutte le competizioni vinte dalla sua squadra, sia essa l’Inter o l’Argentina, il calciatore nerazzurro è stato ildecisivo per il trionfo finale.