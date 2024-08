Giacomo Raspadori info e curiosità sull’attaccante del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è un talento emergente nel calcio italiano. Gioca per ile per la Nazionale. Ha già vinto lo Scudetto e il titolo europeo nel 2021. È giovane ma ha già mostrato grandi qualità tecniche.è nato a Bentivoglio, vicino a Bologna. Ha iniziato a giocare nel Sassuolo, poi è passato alnel 2022. Lì ha vinto lo Scudetto nella stagione 2022/2023. Ha anche giocato per la Nazionale e ha vinto l’Europeo nel 2021.è considerato uno dei migliori attaccanti italiani. È bravo nel dribbling e ha una buona visione di gioco. È anche determinato e ha una mentalità vincente.in maglia– La Presse – spazio.itBiografia e caratteristiche tecniche diè nato a Bentivoglio, vicino a Bologna. È un attaccante veloce e dotato di ottime qualità tecniche.