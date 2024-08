Giacomo Passeri condannato a 25 anni di carcere in Egitto per traffico di stupefacenti Il fratello | L’Italia ci aiuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È statoa 25da scontare inperinternazionale di sostanze. Protagonista, 31enne di Pescara che vive a Londra, arrestato un anno fa (il 23 agosto del 2023) per possesso di droga durante un suo viaggio inadesso da un tribunale del Cairo . “Siamo ancora sotto choc,è statoall’ergastolo con 25da scontare in”, ha detto ilAndrea: nei mesi scorsi la famiglia del giovane pescarese aveva lanciato l’allarme sulle condizioni di, il quale aveva anche iniziato uno sciopero della fame per protestare sul trattamento ricevuto e per le lungaggini processuali. Il ministero degli Esteri, in una nota, assicura di seguire “con la massima attenzione” il caso die di avere chiesto l’autorizzazione a una visita consolare incon la massima urgenza.