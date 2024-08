Con chi era in contatto Lynch | gli 007 e i complottisti scatenati sulla tragedia del Bayesian

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ladel, affondato da una tromba d'aria che si è abbattuta a largo di Porticello nel Palermitano, ha ancora tanti punti oscuri. L'albero dell'imbarcazione a quanto pare non si è spezzato, ma di fatto la nave è andata a picco in meno di sessanta secondi. Lo scafo, secondo quanto riportato dai soccorritori, è integro sul fondale. Gli esperti attendono le perizie per capire quale possa essere stata l'esatta dinamica dell'affondamento ma nelle ultime ore c'è chi parla di un allagamento che potrebbe aver coinvolto gli oblò con l'acqua che è entrata all'interno dello scafo trascinandolo poi sul fondale. Intanto isi scatenano usando i retroscenavita di, il tycoon disperso. Darktrace, azienda di sicurezza informatica fondata dal magnate britannico Mikeha rapporti consolidati con l'intelligence israeliana.