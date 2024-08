Cane sbrana un barboncino per strada la padrona tenta la fuga ma c’è il video

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un tranquillo incontro tra due cani a passeggio per le strade di Roma si è trasformato in una tragedia. Oliver, undi soli 2 anni, è statoto da un meticcio durante una passeggiata insieme alla sua, un’anziana signora di 80 anni. L’incidente è avvenuto lunedì 19 agosto, lasciando la donna in uno stato di shock, con il corpo esanime del suo amato cucciolo tra le braccia. Secondo le testimonianze, la proprietaria del meticcio hato di fuggire dopo l’aggressione, ma è stata filmata e fermata dai passanti. Il, pubblicato dalla figlia dell’anziana nel gruppo Facebook “Quelli di Largo Preneste Roma”, mostra i momenti immediatamente successivi all’attacco.