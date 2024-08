America’s Cup 2024 l’equipaggio di Luna Rossa per le regate preliminari di Barcellona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Da giovedì 22 a domenica 25 agosto si terranno ale ultimedell’Cup. Si tratta di un appuntamento che non assegna punti utili per la Louis Vuitton Cup, ma ciò nonostante fornirà delle indicazioni interessanti a pochi giorni dall’inizio del torneo degli sfidanti che stabilirà il nome dell’avversaria di Team New Zealand nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca.sogna il colpaccio dopo aver sfiorato l’impresa tre anni fa a Auckland (vincendo la Prada Cup per poi cedere 7-3 ai Kiwi), ma prima dovrà imporsi sugli altri Challenger Ineos Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express. Il sodalizio italiano ha a disposizione un roster allargato di 16 uomini (4 timonieri, 3 trimmer, 9 cyclors), ma nel corso dellesaranno solamente 8 i velisti a bordo dell’AC75.