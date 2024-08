Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)DEL 20 AGOSTOORE 10.20 MATTEO ROSSI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1NAPOLI. INCIDENTE AL KM 603 TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE, NON GENERA CODE MA PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA. A, RIMOSSO L’INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO SU VIA DELLA MAGLIANA CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE ALLE ALBERATURE.