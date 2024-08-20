Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 10:30 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 10.20 MATTEO ROSSI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma NAPOLI. INCIDENTE AL KM 603 TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma, NON GENERA CODE MA PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA. A Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO SU VIA DELLA MAGLIANA CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE ALLE ALBERATURE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 09:45 - VISTA ANCHE LA CHIUSURA DELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO LE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA ROMA FIUMICINO SU VIA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE PER TRAFFICO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON RICORDIAMO CHE SONO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; CI SPOSTIAMO A FORMIA SIAMO SUL LUNGOMARE REPUBBLICA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE ANCHE SU VIA DOMIZIANA IN INGRESSO A FORMIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE FINO AL 23 AGOSTO E’ ISTITUITO UN NUOVO COLLEGAMENTO BUS DA FORMIA A MINTURNO IN CONNESSIONE CON I TRENI PROVENIENTI DA TERMINI INOLTRE POSSIBILI VARIAZIONI O CANCELLAZIONI PER INTERCITY E REGIONALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA FORMIA E VILLA LITERNO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO RIMANE E FINO AL 6 NOVEMBRE COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE PRENDERE LE LINEE BUS 590 O 671. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 09:15 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. I TRENI FRECCIA E INTERCITY AUMENTERANNO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO LA STAZIONE DELLA METRO A, FURIO CAMILLO RIMANE CHIUSA E COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE LE LINEE BUS 590 O 671 VISTA ANCHE LA CHIUSURA DELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 08:45 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO SOSTANZIALMENTE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE E DELLE AUTOSTRADE NELLA REGIONE, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DA SEGNALARE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATE ESTERNA DALL ROMA FIUMICINO ALLA COLOMBO RICORDIAMO CHE SONO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
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