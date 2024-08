Uomini e Donne incidente in casa e paura per Ginevra | Natalia Paragoni svela cosa è successo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 20 agosto 2024)ha raccontatoa sua figlia, nata dall’amore con Andrea Zelletta proprio a. Un episodio che ha causato uno stato d’ansia alla giovane mamma. Queste sono state le sue parole: “Mi è capitata cheè caduta dal letto perchè si è svegliata all’improvviso. Era in culla e l’ho presa per addormentarla nel letto con me, poi non l’ho rimessa giù nella culla. Si è rotolata ed è caduta dal letto. Per ora tutto ok, non ha bernoccoli, ne niente di niente. Sono stata tutta la notte sveglia, a leggere articoli e articoli. Ansia totale.” Newsmadre poco seria? La sua replicaha deciso di rispondere ad una forte provocazione sul ruolo di mamma di, nata dall’amore con l’ex tronista diAndrea Zelletta.