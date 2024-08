Traffico Roma del 20-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale da segnalare al momento due incidenti con code in uscita dail primo su via Appia Nuova 1 km dopo il raccordo anulare verso Albano e l’altro su via Aurelia tra Malagrotta e Castel di Guido verso Civitavecchia sempre chiuso un tratto di via Leonardo Fibonacci verso via Francesco Giacomo Tricomi per la presenza di alberi pericolanti proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni infine rimane sospesa dal 17 agosto per allagamento della sede ferroviaria la lineaSan Pietro Vigna Clara per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.