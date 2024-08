Sport in tv oggi martedì 20 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024)20ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue la Vuelta di Spagna con una tappa molto esigente e si disputerà la terza frazione per il sempre interessante Tour de l’Avenir. Avanzano i tornei di tennis della settimana tra Cleveland, Monterrey e Winston-Salem, oltre alle qualificazioni degli US Open. In serata spazio ai playoff di qualificazione della Champions League di calcio e il World League Championship Tour di surf. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi insabato 17, il relativo palinsesto tv e. CALENDARIOIN TV2003.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Japan Open (direttasu BWF Tv) 12.30 CICLISMO – Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine, prima tappa: Les Gonds-Cognac (non è prevista diretta tv/) 12.