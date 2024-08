Sinner positivo al doping negli Usa ma non c’è dolo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 agosto 2024) A poche ore dalla vittoria del Masters 1000 di Cincinnati (Usa) il campione italiano di tennis, Jannik, è risultatoal Clostebol. Si tratta di una sostanza dopante vietata dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA). Il test si sarebbe svolto durante il torneo statunitense di Indian Wells andato in scena lo scorso aprile. Tuttavia il risultato sarebbe frutto di una contaminazione da parte di un farmaco utilizzato dal fisioterapista dinel corso di una sessione di massaggi. In seguito all’indagine che ha svolto l’ente americano di lotta al, il 23enne di Sesto Pusteria è stato scagionato. Maha comunque accettato di perdere i punti e il montepremi conquistato in occasione della competizione americana.