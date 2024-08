Serie A il punto sulla salvezza | 2 candidate alla retrocessione secondo i bookie

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) E’ già il momento dei bilanci dopo la 1ª giornata del campionato diA ed una situazione delicata è quella in zona. Sorride l’Hellas Verona, che all’esordio ha regolato con un secco 3-0 il Napoli, convincendo gli analisti di Goldbet e William Hill, che vedono laa 2,25, stessa quota del Parma. Come riporta Agipronews, a rischiare grosso sono Venezia ed Empoli: la neopromossa si gioca inB a 1,35, mentre si sale a 1,65 per i toscani. Buon pareggio all’esordio contro la Roma per il Cagliari di Nicola, proposto a 2,75, mentre ladel Lecce paga 3,25. Più al sicuro, per il momento, Como e Udinese, entrambe in lavagna a 5,50. L'articoloA, il: 2CalcioWeb.