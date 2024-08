Rivive il paese fantasma Pronto il progetto esecutivo Lavori ai nastri di partenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Entro settembre il. Nel 2025 il via ai. Fase decisiva per il recupero dell’antico borgo di Castelnuovo d’Avane, nel comune di Cavriglia, destinatario di un finanziamento da 20 milioni di euro grazie ai fondi del Pnnr. Il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni ha infatti annunciato che entro la fine del prossimo mese il team di progettisti presenterà gli elaborati per la ristrutturazione del piccolo agglomerato urbano che si affaccia sull’ex bacino lignitifero valdarnese con vista sui due laghi e sulla centrale Enel di Santa Barbara. Il borgo sarà disegnato da Marco Casamonti e da un raggruppamento temporaneo di professionisti guidati dagli studi Archea e Gpa.