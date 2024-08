Nomine | Verini ' destra prepara attacco magistratura e giornalismo inchiesta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Governo e destre varie lanciano ballon d'essai su inesistenti complotti contro le sorelle Meloni. Lo fanno con due obiettivi. Per occultare i problemi reali del Paese, quelli della vita quotidiana delle persone, cui questanon sa dare risposte. E poi perre il terreno ad una strategia dicon pochi precedenti a presidi democratici e costituzionali come l'indipendenza dellae la separazione dei poteri. C'è poi l'all'informazione, ald', ai controlli e ai contropoteri democratici. Attacchi mascherati da un insopportabile (perché falso e a corrente alternata) garantismo. Che quando è vero è cosa seria e nobile, maneggiato da loro diventa ipocrita". Lo afferma Walter, capogruppo Pd in Antimafia e segretario della commissione Giustizia.