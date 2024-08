Milano-Cortina 2026 Salvini visita il cantiere del Villaggio olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Matteosi è recato alsullo scalo milanese di Porta Romana, a, per fare il punto sull’avanzamento della realizzazione delche ospiterà gli atleti in occasione delle Olimpiadi invernali di. “I lavori proseguono nel rispetto del termine di luglio 2025 previsto per la consegna dell’opera alla Fondazione” si legge in una nota della Lega dopo ladel ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Costruito grazie a fondi privati, ilverrà riconvertito nel più grande studentato d’Italia realizzato in Edilizia Residenziale Sociale – prosegue la nota – Entro l’anno, è inoltre previsto il completamento dei lavori di ristrutturazione dei due edifici storici adiacenti al: le due strutture saranno riqualificate nel rispetto della loro configurazione originale“.