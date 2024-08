Michael Madsen di Kill Bill 2 accusato per violenza domestica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024)Soren, nato a Chicago il 25 settembre 1958, è un attore che ha lasciato un segno indelebile nel cinema, interpretando ruoli spesso associati allo stereotipo del “duro”. Con oltre 200 film all’attivo,è noto soprattutto per la sua collaborazione con il regista Quentin Tarantino, che lo ha reso celebre a livello internazionale. Uno dei suoi ruoli più iconici è quello di Mr. Blonde, il diabolico personaggio che ha interpretato nel film cult di Tarantino, Le Iene (1992). La sua interpretazione glaciale e spietata di un criminale psicopatico ha reso indimenticabile la scena in cui tortura un poliziotto legato, al ritmo della canzone “Stuck in the Middle with You”. Questo ruolo ha consolidato la sua immagine di attore capace di incarnare personaggi freddi e pericolosi, una reputazione che ha portato avanti in molte delle sue interpretazioni successive.