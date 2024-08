Marocchino arrestato al supermercato a Como Sorpresa | 90 pagine 26 anni clandestino da record

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) "Sono in Italia da 26e sono sempre stato irregolare". È questa la confessione di un 37enneche di fronte al giudice che lo stava processando ha ammesso tutte le sue colpe. L'uomo era infatti stato sorpreso nella serata di domenica a rubare al Carrefour di via Recchi a. In seguito, dopo un'attenta analisi della Polizia, sono emerse 90di precedenti. Un numero impressionante, che ha subito messo in allarme le forze dell'ordine. Come riporta la Provincia di, Mohammed Dowida - straniero senza fissa dimora - è statoper un motivo marginale se confrontato con tutti i suoi precedenti. Sul capo delpendeva tra l'altro un ordine del questore di Milano a lasciare il Paese, notificato nei giorni scorsi. Ma evidentemente non è stato rispettato.