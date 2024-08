L’irresistibile ascesa della musica lo-fi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 agosto 2024) Una ragazza nella sua camera da letto, i capelli legati in una coda, il suo gatto appoggiato sul davanzalefinestra. Il ritmo del video, un loop che si ripete all’infinito, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e con decine di migliaia di persone costantemente collegate, è dettato dal movimentosua penna sul foglio, dalla pagina che viene voltata, dal dondolare lentocoda dell’animale. D’inverno, invece, dalla neve che lentamente scende sulla città al di là del vetro. È questo l’immaginario di uno dei più celebri video del canale YouTube Lofi Girl (accompagnato dal sottotitolo beats to relax/study to) che – con 14 milioni di iscritti – è il punto di riferimentoscena lo-fi, un universo di soft beat di matrice black (da qualche parte tra l’hip-hop, il jazz, l’r&b) conditi da piccole incursioni di rumori ambientali che suonano in un continuum temporale senza sosta.