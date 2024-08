L’assenza di un sistema di age verification per i sistemi AI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 20 agosto 2024) Promossi in parte e rinviati a settembre. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di disegno di legge del governo Meloni sull’intelligenza artificiale è stato positivo solamente in parte. Sono molte, infatti, le contestazioni, i dubbi e le perplessità che emergono dal parere reso pubblico dall’Autorità nei giorni scorsi su quella che dovrebbe diventare (in attesa del completamento dell’iter parlamentare, passando dalle Commissioni) la legge italiana sul tema. In particolare, si sottolinea come non possa bastare il riferimento al limite d’età (14 anni) per l’utilizzo di questi strumenti per quel che riguarda i minori e che manchi l’identificazione di uncomprovato di agenel testo del ddl AI.