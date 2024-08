La ricostruzione post alluvione A distanza di un anno e tre mesi quanto è stato finora erogato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Adi une tredalla catastroficache ha coinvolto la Romagna, e tra le più colpite, la provincia di Ravenna, il tema dellae degli indennizzi resta ancora vivo e al centro del dibattito pubblico, non solo di stampo politico e non esclusivamente di competenza parlamentare. ‘Cas’, ‘Cis’, ‘piattaforma Sfinge’, ‘somme urgenze’, ‘struttura commissariale’ e ‘perizie asseverate’ sono infatti vocaboli che hsuperato i confini del lessico di amministratori, funzionari, e tecnici entrando anche nel linguaggio comune. Decine di righe in tabelle e moduli, così come di normative e decreti rappresentano l’ombrello, o meglio la cornice, sotto al quale si concentra il ripristino del patrimonio, pubblico e privato, danneggiato dagli eventi calamitosi che hsegnato profondamente i territori.