Il Gay Più Bello d’Italia | ecco chi sono i 18 finalisti vota il tuo preferito

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Gay Piùsta per tornare con una nuova edizione e venerdì sarà eletto il nuovo reginetto di bellezza in quel di Torre Del Lago. I ragazzi sarebbero dovuti essere 20, ma a causa di due assenze concorreranno regolarmente in 18, come specificato dall’organizzatrice e conduttrice del concorso, La Wanda Gastrica. “Comunicazione ufficiale” – si legge sui social di La Wanda Gastrica – “Per Il Gay Piùnon parteciperanno alla finalissima nazionale del 23/8 a Torre del Lago: Donato D.P. e Damiano P. Perdono pertanto il titolo di Primo Classificato GayPuglia e Fascia Benessere Sicilia“. I 18 vincitori dei vari concorsi regionali che concorreranno per il titolo di Il Gay Piùquindi: Alberto, Andrea, Antonio, Davide, Francesco, Giuliano, Gianpiero, Hussein, Joseph, Marco, Marco P, Marco R, Max, Paolo, Riccardo, Roberto, Simone e Tony.